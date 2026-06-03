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#Bande dessinée

Et toc 2 !

Olivier Clodong

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Et si vous aviez toujours la bonne réplique au bon moment ? Et toc 2 ! rassemble les meilleures reparties de l'histoire : drôles, cinglantes et terriblement efficace. A travers des anecdotes savoureuses, Olivier Clodong nous montre comment l'esprit, l'humour et le sens de la formule peuvent désarmer la prétention, la mauvaise foi et les emmerdeurs du quotidien. Un florilège mordant et jubilatoire pour affûter sa langue, rire des autres (et parfois de soi) et ne plus jamais rester sans voix. Un trésor de bons mots à savourer, à retenir... et à ressortir au moment décisif.

Par Olivier Clodong
Chez Mille et une Nuits

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Auteur

Olivier Clodong

Editeur

Mille et une Nuits

Genre

Humour

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Et toc 2 !

Olivier Clodong

Paru le 03/06/2026

240 pages

Mille et une Nuits

10,00 €

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Scannez le code barre 9782755509373
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