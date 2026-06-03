Et si vous aviez toujours la bonne réplique au bon moment ? Et toc 2 ! rassemble les meilleures reparties de l'histoire : drôles, cinglantes et terriblement efficace. A travers des anecdotes savoureuses, Olivier Clodong nous montre comment l'esprit, l'humour et le sens de la formule peuvent désarmer la prétention, la mauvaise foi et les emmerdeurs du quotidien. Un florilège mordant et jubilatoire pour affûter sa langue, rire des autres (et parfois de soi) et ne plus jamais rester sans voix. Un trésor de bons mots à savourer, à retenir... et à ressortir au moment décisif.