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Légère comme une enclume

Zelba

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"Zelba, vous vous mettez facilement à nu dans vos livres. N'avez-vous pas peur de passer pour une femme impudique ? " Cette question revient souvent dans les échanges que l'autrice a avec les journalistes ou son public... surtout lorsqu'elle poste des histoires sur le désir féminin, la nudité, ou... la panne définitive de Lindbergh, son sex-toy favori, sur les réseaux ! Peur, pudeur... peu importe : ce qui est nécessaire selon elle, c'est de raconter le désir d'un point de vu féminin, sans tabou. Car c'est la pudeur que l'on attend des femmes qui les fait taire. Et leur silence entretient le male gaze... Pendant longtemps, le désir féminin a été (souvent mal) raconté par trop d'hommes et trop peu de femmes... Un désir passif, servant uniquement d'écran pour projeter les fantasmes masculins. Il est plus que temps de changer les choses ! Zelba revient à ses premières amours avec ce recueil qui propose 35 histoires d'une à quinze pages, déjà publiées sur ses réseaux, que Zelba a complètement redessinées pour les actualiser, et des récits inédits réalisés pour l'occasion. Avec l'humour qui la caractérise depuis ses débuts, Zelba n'hésite pas à aborder avec légèreté des sujets graves qui nous concernent toutes et tous : le désir (du point de vue féminin), le harcèlement, l'engagement face au changement climatique, la xénophobie...

Par Zelba
Chez Futuropolis Gallisol Editions

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Auteur

Zelba

Editeur

Futuropolis Gallisol Editions

Genre

Divers

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Légère comme une enclume

Zelba

Paru le 03/06/2026

160 pages

Futuropolis Gallisol Editions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782754849685
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