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Altamont 69

Joel Selvin

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Le 6 décembre 1969, un grand festival gratuit réunit, devant une foule immense, Santana, Jefferson Airplaine, les Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash and Young, Grateful Dead (qui finalement ne jouera pas) et les Rolling Stones, sur le circuit automobile d'Altamont, non loin de San Francisco. Mais très vite, ce qui devait être la réponse de la Côte Ouest aux "trois jours de paix, de musique et d'amour" du festival de Woodstock , tourne au cauchemar. Une horde de Hells Angels brutaux et défoncés, assurant la sécurité du show, envahissent la scène, rossent plusieurs musiciens et font régner une terreur qui s'achèvera dans la soirée par le meurtre d'un spectateur, alors que Mick Jagger et ses hommes plaquaient les derniers accords de "Under My Thumb" . Un documentaire de 1970, Gimme Shelter, évoque ces événements à chaud. Ce livre de Joel Selvin est d'une autre nature, et apporte aujourd'hui des éléments inédits et de nouveaux éclairages sur cette Bérézina. A partir de plus d'une centaine de témoignages (musiciens, Hells Angels, policiers, roadies, secouristes, familles des victimes et du tueur...), le journaliste vétéran du SanFrancisco Chronicle retrace en détail, et parfois avec les accents d'un véritable document "true crime" , les nombreux étapes d'un drame qui allait rester comme un des jours les plus noirs de toute l'histoire du rock, détaille les rouages d'une tragédie américaine qui allait faire définitivement faire basculer les sixties peace & love dans une nouvelle ère, plus dure, plus sombre.

Par Joel Selvin
Chez Rivages

|

Auteur

Joel Selvin

Editeur

Rivages

Genre

Rock

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Altamont 69

Joel Selvin trad. Stan Cuesta

Paru le 03/06/2026

400 pages

Rivages

9,50 €

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