Reincarnated As An Aristocrat - Dénicheur de talents Tome 12

Grâce à la stratégie d'Ars et de ses compagnons, le clan s'empare du château de Starts. Avant l'arrivée de l'hiver, ils réussissent à prendre le contrôle de la base principale pour envahir Bertzdo. Au cours de la bataille, Ars se fait de nouveaux alliés. Le jeune soldat prometteur Braham et la troupe de mercenaires Shadow menée par Fam rejoignent ses vassaux. Alors qu'il rassemble des talents influents les uns après les autres et accomplit des exploits sans précédent, certains commencent à s'interroger sur Ars. "Mais qui es-tu donc ? " Quelle est la véritable intention de Clan lorsqu'il lui pose cette question ? La très populaire saga de la conquête d'un autre monde, dans laquelle un noble sans envergure avance avec des talents cachés, arrive à son 12e tome ! - Résumé non contarctuel -