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Kaede et les secrets du passé

Masateru Konishi

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Une histoire d'amour, d'amitié et de mystère Kaede, jeune institutrice vivant à Tôkyô, occupe ses journées entre son travail, ses amis et son grand-père à la santé fragile. Passionné de littérature policière, le vieil homme fait toujours preuve d'une intuition sans faille quand sa petite-fille vient lui parler des affaires énigmatiques auxquelles elle est confrontée. Rencontre surnaturelle la nuit de Noël, tragique disparition d'un acteur célèbre, amitié menacée par un secret... Grâce à leur complicité, leur imagination et leur passion des livres, aucune enquête ne résiste à ce duo de détectives vifs et malicieux, même lorsqu'un danger surgi du passé vient rattraper Kaede. Un roman drôle et émouvant qui nous rappelle l'importance de transmettre nos histoires à ceux qui nous sont chers

Par Masateru Konishi
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Masateru Konishi

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature étrangère

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Kaede et les secrets du passé

Masateru Konishi

Paru le 03/06/2026

360 pages

Calmann-Lévy

19,90 €

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