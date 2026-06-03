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#Roman francophone

Le dernier sanctuaire

Josiane Balasko

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Au coeur de ces montagnes sauvages se joue le plus important des combats On les appelle les Protecteurs. Ils sont onze, sept hommes, trois femmes et un adolescent, les seuls à résister encore contre un monde qui a fait de la nature un terrain de chasse pour milliardaires en quête de trophées. Cachés dans une ancienne mine au milieu des montagnes, traqués de toutes parts, ils se battent pour sauver les derniers animaux sauvages. Jusqu'à ce jour d'hiver où deux femmes surgissent dans leur refuge. Tomassa, une vieille Indienne aveugle, mais d'une lucidité troublante. Lucie, une jeune héritière fantasque... pas si écervelée qu'elle en a l'air. Leur arrivée va bouleverser l'équilibre fragile des Protecteurs. Car sans le savoir, Lucie et Tomassa portent en elles à la fois le danger... et l'espoir. Un pur roman de résistance et d'espoir, une grande bouffée d'optimisme

Par Josiane Balasko
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Josiane Balasko

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature française

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Le dernier sanctuaire

Josiane Balasko

Paru le 03/06/2026

400 pages

Calmann-Lévy

20,90 €

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