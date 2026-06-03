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Un moment avec moi-même

Emeric Lebreton

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La vie est trop courte pour ne pas être soi-même, alors pourquoi ne pas commencer par savoir qui on est vraiment ? Le temps d'un été, Emeric Lebreton propose de faire le point, d'arrêter la roue du quotidien pour se confier à ce livre d'un genre nouveau, qui guidera pas à pas le lecteur vers une meilleure connaissance de lui-même. A travers cet ouvrage, l'auteur propose un exercice ludique et original pour faire la différence entre le faux et le vrai Moi, démarche qui se révèle essentiel dans un monde où l'image de chacun est souvent brouillée par un désir d'approbation de l'autre.

Par Emeric Lebreton
Chez Marabout

|

Auteur

Emeric Lebreton

Editeur

Marabout

Genre

Garder la forme

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Un moment avec moi-même

Emeric Lebreton

Paru le 03/06/2026

320 pages

Marabout

6,90 €

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