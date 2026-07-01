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#Polar

L'Hirondelle aux yeux noirs

Océane Ghanem

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L'enfer de la prison, Wolfgang Müller connaît. Il y a passé les six dernières années de sa vie pour complicité lors d'un braquage à main armée qui a extrêmement mal tourné. Et maintenant ? Deux choix s'offrent à lui : reprendre ses anciennes activités en croisant les doigts pour passer entre les mailles du filet de la justice, ou se bâtir une nouvelle vie grâce à un boulot honnête, tout en veillant à rester loin des problèmes. Malheureusement, le crime a toujours collé à la peau tatouée de Wolfgang. Comment pourrait-il se défaire de lui-même ? Et ce n'est pas son ex-petite amie, Tempérance Kingsley Clark - ou King, pour les intimes - qui pourrait affirmer le contraire ! A cause de Wolf, et même après tant d'années de séparation, la voilà obligée de replonger dans les eaux sombres et tumultueuses d'Albuquerque. Si certains secrets valent de l'or... d'autres sont prêts à faire couler le sang.

Par Océane Ghanem
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Océane Ghanem

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Suspense romantique

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L'Hirondelle aux yeux noirs

Océane Ghanem

Paru le 01/07/2026

832 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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