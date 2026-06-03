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Recettes protéinées

Cam_nutrisport

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Menu protéiné : énergie, satiété et bonne santé ! Qu'elles soient d'origine végétale ou animale, on a tous une bonne raison de s'intéresser aux protéines. Elles permettent au corps de construire et réparer ses tissus, dont les muscles : un atout majeur pour les sportifs, même amateurs. Elles sont rassasiantes, et aident donc à réguler l'appétit pour éviter les grignotages entre les repas : un apport essentiel pour celles et ceux qui cherchent à équilibrer leurs assiettes. Camille et Maxime, deux sportifs passionnés de nutrition, ont écrit ce livre pour vous aider à améliorer votre apport en protéines sans déséquilibrer votre alimentation, et prévoir vos repas sans passer des heures en cuisine !

Par Cam_nutrisport
Chez Marabout

|

Auteur

Cam_nutrisport

Editeur

Marabout

Genre

Cuisine bio, diététique, équil

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Recettes protéinées

Cam_nutrisport

Paru le 03/06/2026

159 pages

Marabout

16,95 €

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Scannez le code barre 9782501201476
9782501201476
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