Recettes protéinées

Menu protéiné : énergie, satiété et bonne santé ! Qu'elles soient d'origine végétale ou animale, on a tous une bonne raison de s'intéresser aux protéines. Elles permettent au corps de construire et réparer ses tissus, dont les muscles : un atout majeur pour les sportifs, même amateurs. Elles sont rassasiantes, et aident donc à réguler l'appétit pour éviter les grignotages entre les repas : un apport essentiel pour celles et ceux qui cherchent à équilibrer leurs assiettes. Camille et Maxime, deux sportifs passionnés de nutrition, ont écrit ce livre pour vous aider à améliorer votre apport en protéines sans déséquilibrer votre alimentation, et prévoir vos repas sans passer des heures en cuisine !