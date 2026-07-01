Et si notre vie n'était pas linéaire, mais rythmée par des cycles ? Des cycles qu'il nous faut comprendre pour retrouver du sens, de la clarté et de l'élan. Dans un monde instable, beaucoup cherchent un axe, un cap, un équilibre. Pourtant, la plupart des approches proposent des méthodes uniformes, sans tenir compte des rythmes naturels de l'existence. Cet ouvrage propose un changement de perspective : - identifier ses cycles de vie ; - comprendre son couloir de vie - cet espace où valeurs, choix et ressources s'alignent ; - avancer selon un chemin à la fois clair, structuré et profondément personnel. S'appuyant sur 30 années d'observation et d'accompagnement, Pierre Fasquelle propose une méthode en cinq étapes : - prise de conscience ; - état des lieux ; - clarification des projets ; - passage à l'action alignée ; - évolution continue. Chaque étape est illustrée par : - des cas réels ; - des apports issus des neurosciences, de la psychologie appliquée et des sciences humaines ; - des exercices pratiques pour avancer concrètement. Accessible, structuré et fondé scientifiquement, Vers une vie agile est un compagnon de route pour progresser avec clarté, cohérence et stabilité, en particulier dans les moments où la vie nous demande d'évoluer.