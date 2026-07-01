Merci Paris !

Le PSG a réussi l'exploit de conserver son titre de champion d'Europe. Au terme d'un marathon de 17 matchs, le club de la capitale confirme qu'il est le maître de l'Europe. Le PSG a réussi l'exploit de conserver son titre de champion d'Europe. Au terme d'un marathon de 17 matchs, le club de la capitale confirme qu'il est le maître de l'Europe Emmené par un Kvaratskhelia étincelant, le Ballon d'or Dembélé, un milieu de terrain redoutable (Vitinha, Neves, Zaïre-Emery et Ruiz) et son capitaine emblématique Marquinhos, le PSG écrit l'histoire du football français et marque le football européen de son empreinte. RETOUR SUR L'INCROYABLE BACK 2 BACK DE LA MEILLEURE EQUIPE DU MONDE !