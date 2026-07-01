100 défis de dessin

SOS je ne sais pas quoi dessiner ! Grâce à ce carnet trop fun : - Réveille ta créativité avec 100 défis créatifs sans prise de tête. - Crée sans complexer sur tes capacités. - Amuse-toi à inventer, imaginer, te défouler... tout ça, en dessin Si tu as envie de chatouiller ton imagination, faire rigoler ton crayon et profiter d'un moment un peu fou : ce carnet est fait pour toi ! Transformer des traces de doigts en bestioles, c'est possible ! Faire ton autoportrait sans te regarder, et pourquoi pas ? Dessiner tes reves les plus secrets, yes, you can !