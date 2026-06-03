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La rivière au coeur froid

Keith McCafferty

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Le cadavre d'une femme est découvert dans la tanière d'un ours. Parmi les affaires de la morte, la shérif Martha Ettinger et son ami/amant/complice/adjoint Sean Stranahan retrouvent un vieux portefeuille contenant une collection de mouches à truite. Sur le cuir tanné par le temps se distinguent très nettement les initiales EH. Peu auparavant, le président du club de pêche avait été démarché par un individu qui prétendait vendre du matériel ayant appartenu à Ernest Hemingway. Difficile de croire à une coïncidence. Des plateaux gelés du Wyoming aux ruelles brûlantes de La Havane, Sean et Martha se lancent alors sur la piste du "Grand Ecrivain".

Par Keith McCafferty
Chez Gallmeister

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Auteur

Keith McCafferty

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

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La rivière au coeur froid

Keith McCafferty trad. Marc Boulet

Paru le 03/06/2026

464 pages

Gallmeister

12,50 €

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