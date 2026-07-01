Cartel Princess

Prisonnière de l'ennemi, elle est prête à tout pour retrouver sa liberté... Soeur surprotégée d'un des plus puissants chefs de gang de Los Angeles, Sky Lennox voit sa vie basculer lorsqu'elle est vendue à l'ennemi juré de son frère, Maddox Black, un être impitoyable à la beauté renversante. Elle était amoureuse delui par le passé et, malgré sa dangerosité et sa réputation, il l'attire toujours autant, sinon plus. Maddox, chef des Black Dragons, a de nombreux ennemis, mais le pire de tous se nomme Bradley Lennox, et c'est le frère de Sky. Lorsque Sky se retrouve entre ses mains, Mad a la ferme intention de se servir d'elle pour atteindre son frère, de se venger et de ne faire de lui qu'une bouchée. Mais contre toute attente, Sky propose une étrange alliance à Mad. Dans la jungle des gangs et des cartels, le sol va trembler. Attention, ce roman contient des scènes difficiles pouvant heurter la sensibilité des lecteurs.