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#Roman francophone

Million dollar baby

F. X. Toole

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La boxe n'a rien de naturel, murmurait la voix. Comprends-moi bien là-dessus, petit. Tout ce que tu fais en boxe, c'est le contraire de ce que tu ferais dans la vie. Par exemple, tu veux aller à gauche ? Eh bien tu ne bouges pas ton pied gauche, tu pousses sur tes orteils droits. Comme ça. Et pour bouger à droite, pareil. Au lieu de fuir la douleur, ce qui est la réaction naturelle, en boxe tu vas la chercher, tu comprends ? Plongée unique dans un monde difficile à comprendre pour le profane, mais qui a fasciné Jack London, Ernest Hemingway, ou encore Joyce Carol Oates, Million Dollar Baby a été porté à l'écran par Clint Eastwood et a remporté quatre Oscars.

Par F. X. Toole
Chez Gallmeister

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Auteur

F. X. Toole

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Million dollar baby

F. X. Toole trad. Bernard Cohen

Paru le 03/06/2026

304 pages

Gallmeister

11,90 €

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