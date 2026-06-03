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Galères Saint-Boliques

Azéo, Laxxx

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Une épée entourée d'un énorme rocher sur le dos, Prota parcourt le monde dans l'espoir de trouver le Saint Bol. Selon la légende, cet artefact légendaire permettrait d'exaucer tous les souhaits... et donc de se débarrasser de cet étrange casque qui semble vissé à sa tête. Son périple, aussi périlleux que déjanté, est jalonné de rencontres improbables : une galerie de compagnons d'infortune hauts en couleur, tous plus attachants et barrés les uns que les autres. Relecture libre et joyeusement irrévérencieuse de la légende arthurienne, Caboche est un diptyque décomplexé qui réserve son lot de fun et de surprises.

Par Azéo, Laxxx
Chez Editions Morgen

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Auteur

Azéo, Laxxx

Editeur

Editions Morgen

Genre

Aventure

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Galères Saint-Boliques

Azéo, Laxxx

Paru le 03/06/2026

176 pages

Editions Morgen

24,90 €

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