Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Cherry Magic - Tome 12 (VF)

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nommé responsable de l'organisation d'un salon professionnel, Kurosawa croule sous le travail et endosse toutes les tâches... jusqu'à l'épuisement total. Adachi prend alors une décision radicale : ils n'auront aucune relation sexuelle tant que ce salon ne sera pas passé ! Kurosawa tiendra-t-il jusqu'au bout de sa mission pour lui réclamer une récompense bien méritée ? Les difficultés ne sont pas non plus en reste pour Tsuge et Minato, qui fêtent leurs six mois de couple. Serait-ce l'occasion pour eux de faire une sortie romantique en moto ? Avec humour et une pointe de magie, Yuu Toyota met en scène une adorable romance entre deux hommes adultes. Grâce à sa bienveillance, Cherry Magic ne manquera pas de faire fondre vos coeurs !

Chez Akata

|

Editeur

Akata

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cherry Magic - Tome 12 (VF)

Commenter ce livre

 

Cherry Magic - Tome 12 (VF)

trad. Marina Bonzi

Paru le 03/06/2026

Akata

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385691851
9782385691851
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.