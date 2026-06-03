Cherry Magic - Tome 12 (VF)

Nommé responsable de l'organisation d'un salon professionnel, Kurosawa croule sous le travail et endosse toutes les tâches... jusqu'à l'épuisement total. Adachi prend alors une décision radicale : ils n'auront aucune relation sexuelle tant que ce salon ne sera pas passé ! Kurosawa tiendra-t-il jusqu'au bout de sa mission pour lui réclamer une récompense bien méritée ? Les difficultés ne sont pas non plus en reste pour Tsuge et Minato, qui fêtent leurs six mois de couple. Serait-ce l'occasion pour eux de faire une sortie romantique en moto ? Avec humour et une pointe de magie, Yuu Toyota met en scène une adorable romance entre deux hommes adultes. Grâce à sa bienveillance, Cherry Magic ne manquera pas de faire fondre vos coeurs !