Fiches brevet 3e Brevet

200 fiches détachables, claires et visuelles couvrant toutes les épreuves du brevet 2027 : Français, Maths, Histoire-géo EMC, Sciences, épreuve orale. L'outil idéal pour réussir le contrôle continu et l'examen, et passer en 2de en toute sérénité. Pour les épreuves écrites - Les notions clés du programme dans les matières évaluées : Français, Maths, Histoire-géographie EMC, Sciences (Physique-chimie, SVT, Technologie) - Pour chaque notion, une fiche structurée - mettant bien en évidence les points à retenir -, avec un schéma final récapitulatif pour fixer les connaissances Pour l'épreuve orale - Les méthodes clés pour préparer sa présentation orale - Conseils et astuces pour être à l'aise le jour J Avec le livre, un accès gratuit aux ressources de 3e du site www. annabac. com (Lien -> http : //www. annabac. com/) - fiches, quiz exercices et sujets corrigés... - et à ses parcours de révision personnalisés.