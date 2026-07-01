Le retour d'Ulysse

Un récit mythologique adapté pour les enfants pour les enfants DYS ou en difficulté de lecture qui leur permettra d'apprendre à lire et de progresser en s'amusant. Vingt ans se sont écoulés depuis qu'Ulysse est parti faire la guerre à Troie avec les Grecs. Va-t-il retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque ? Un récit mythologique adapté pour les enfants pour les enfants DYS ou en difficulté de lecture qui leur permettra d'apprendre à lire et de progresser en s'amusant.