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Le retour d'Ulysse

Grégoire Vallancien, Hélène Kérillis

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Un récit mythologique adapté pour les enfants pour les enfants DYS ou en difficulté de lecture qui leur permettra d'apprendre à lire et de progresser en s'amusant. Vingt ans se sont écoulés depuis qu'Ulysse est parti faire la guerre à Troie avec les Grecs. Va-t-il retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque ? Un récit mythologique adapté pour les enfants pour les enfants DYS ou en difficulté de lecture qui leur permettra d'apprendre à lire et de progresser en s'amusant.

Par Grégoire Vallancien, Hélène Kérillis
Chez Hatier

|

Auteur

Grégoire Vallancien, Hélène Kérillis

Editeur

Hatier

Genre

Multi-matières

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Le retour d'Ulysse

Grégoire Vallancien, Hélène Kérillis

Paru le 01/07/2026

48 pages

Hatier

6,95 €

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Scannez le code barre 9782401120785
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