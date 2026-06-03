Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Sous nos pieds

Léa Schneider, Rose Poupelain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sous la terre, se cache la vie. Celles des fourmis qui travaillent, des vers qui la remuent, de l'eau qui la traversent... La terre est le théâtre d'un monde invisible toujours en mouvement. Connais-tu vraiment tous les trésors qu'elle abrite ? Un album contemplatif qui permet à l'enfant d'observer la terre, ses habitants et d'en admirer ses richesses pour mieux la comprendre et la respecter. Coup de coeur Plongez dans ce livre, c'est comme plongez ses mains dans la terre. Prenez le temps de vous arrêter un instant pour humer la terre, la sentir sous les doigts et observer la vie sous nos pieds. Emerveillez-vous devant la pluie qui tombe ou la chaleur qui la craquele... Sous la plume fraiche et colorée de la talentueuse et renommée Rose Poupelain, laissez-vous aller à la contemplation des beautés invisibles de la nature, et celebrer sa generositié et sa force ! Après ce live, vous ne verrez plus la terre comme avant ? !

Par Léa Schneider, Rose Poupelain
Chez Accès Editions

|

Auteur

Léa Schneider, Rose Poupelain

Editeur

Accès Editions

Genre

Albums 3 ans et +

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sous nos pieds par Léa Schneider, Rose Poupelain

Commenter ce livre

 

Sous nos pieds

Léa Schneider, Rose Poupelain

Paru le 03/06/2026

32 pages

Accès Editions

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383212423
9782383212423
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.