Sous la terre, se cache la vie. Celles des fourmis qui travaillent, des vers qui la remuent, de l'eau qui la traversent... La terre est le théâtre d'un monde invisible toujours en mouvement. Connais-tu vraiment tous les trésors qu'elle abrite ? Un album contemplatif qui permet à l'enfant d'observer la terre, ses habitants et d'en admirer ses richesses pour mieux la comprendre et la respecter. Coup de coeur Plongez dans ce livre, c'est comme plongez ses mains dans la terre. Prenez le temps de vous arrêter un instant pour humer la terre, la sentir sous les doigts et observer la vie sous nos pieds. Emerveillez-vous devant la pluie qui tombe ou la chaleur qui la craquele... Sous la plume fraiche et colorée de la talentueuse et renommée Rose Poupelain, laissez-vous aller à la contemplation des beautés invisibles de la nature, et celebrer sa generositié et sa force ! Après ce live, vous ne verrez plus la terre comme avant ? !