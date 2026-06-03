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Tengen Hero Wars Tome 5

Yasu Hiromoto, Kubaru Sakanoichi

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Yukimura Sanada, le meilleur soldat du Japon, et le conquérant solitaire Xiang Yu se font enfin face. Malgré son infériorité numérique, l'armée de Sanada utilise son avantage géographique pour attaquer l'armée de Xiang Yu, mais le conquérant possède plus d'un tour dans son sac, et semble avoir une arme infaillible face à cette attaque : Son général en chef... Que se passera-t-il dans la bataille acharnée qui oppose la force au savoir ? ! Première oeuvre du dessinateur Sakanoichi Kubaru et du scénariste Hiromoto Yasu, Tengen Hero Wars est publiée depuis 2021 dans le Comic Zenon (Valkyrie Apocalypse). Combats épiques, stratégies et figures historiques seront les maîtres-mots de cet isekai à l'action survoltée !

Par Yasu Hiromoto, Kubaru Sakanoichi
Chez Mangetsu

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Auteur

Yasu Hiromoto, Kubaru Sakanoichi

Editeur

Mangetsu

Genre

Shonen/garçon

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Tengen Hero Wars Tome 5

Yasu Hiromoto, Kubaru Sakanoichi trad. Damien Guinois

Paru le 03/06/2026

160 pages

Mangetsu

7,95 €

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