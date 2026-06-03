Agenda scolaire Ranma 1/2

Dans ce remake pop et rythmé de l'oeuvre culte de Rumiko Takahashi, Akane apprend qu'elle est fiancée à Ranma, un jeune homme tout juste revenu de Chine avec une curieuse malédiction... En effet, au contact de l'eau froide, il se transforme en fille ! Dans cette situation la seule solution pour qu'il redevienne un garçon consiste à l'asperger d'eau chaude. Mais Akane découvre vite que Ranma n'est pas seul à être maudit... dans leur entourage certains se changent en panda, en cochon ou même en canard. De quoi fournir les meilleurs ingrédients d'une comédie pleine de rebondissements entre amour et rivalité ! Une page par jour de la semaine, de nombreuses illustrations de la série, de la place pour noter vos activités scolaires ou professionnelles !