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#Roman francophone

La Boulangerie de minuit

Noriko Onuma

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Cette boulangerie est à nulle autre pareille : elle n'ouvre ses portes qu'à la nuit tombée. On dit même que les pâtisseries y sont magiques... Une heure avant minuit, la vitrine de la boulangerie s'illumine dans une rue de Tokyo. Le fumet qui s'en dégage a pour certains l'odeur de l'enfance, pour d'autres, celle d'un premier baiser ou d'une amitié perdue. A l'intérieur, Yosuke, le propriétaire des lieux et Kanjiro, le boulanger, ont pour mission de réconforter les âmes en peine. Une seule bouchée d'un pain magique ou d'un macaron du clair de lune suffisent à remonter dans le temps ou à revivre un souvenir heureux. Un jour, la vie tranquille de cette boutique est chamboulée par l'arrivée surprise de la petite soeur de la défunte femme de Yosuke. Après avoir réconforté tant d'âmes, c'est peut-être au tour de la sienne d'être guérie ? Découvrez la recette magique d'un roman merveilleux : des personnages inoubliables qui vous feront vivre leurs peines et leurs joies. La Boulangerie de minuit est un best-seller au Japon et s'est vendu à plus de 1, 5 million d'exemplaires. " Un roman comme une tasse de thé chaud au petit matin. A savourer lentement, avant que le jour se lève". Journal du Japon

Par Noriko Onuma
Chez Hauteville

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Auteur

Noriko Onuma

Editeur

Hauteville

Genre

Littérature japonaise

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La Boulangerie de minuit

Noriko Onuma trad. Myriam Ayachi

Paru le 01/07/2026

288 pages

Hauteville

8,95 €

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