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Agenda scolaire 2026-2027 L'Attaque des Titans

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Agenda scolaire officiel basé sur l'oeuvre du mangaka Hajime Isayama. Dans un monde où l'humanité vit cloîtrée entre d'immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques, les Titans, de jeunes héros vont s'engager dans le bataillon qui fait face à la menace. Ce combat va les amener à lever le voile sur l'origine des mystérieux colosses en s'aventurant au-delà des murs protecteurs de leur cité... De rebondissement en rebondissement, l'affrontement final est en marche ! Une page par jour de la semaine, de nombreuses illustrations de la série, de la place pour noter vos activités scolaires ou professionnelles !

Chez Ynnis Editions

|

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Livres-jeux

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Agenda scolaire 2026-2027 L'Attaque des Titans

Paru le 03/06/2026

336 pages

Ynnis Editions

9,95 €

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Scannez le code barre 9782376976394
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