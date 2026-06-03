Seuls contre tous

Ils voulaient faire du cinéma. Ils vont vivre le plus beau des films. Quand Alma Lancaster rencontre Vadim Arcadi à la fac de cinéma de Los Angeles, tout les sépare. Alma, la jeune Franco-Anglaise, a tout juste 18 ans, des parents aisés, un petit ami parfait et une vie toute tracée. Vadim, lui, est américain, il a des origines russes, un passé trouble et ne possède ni famille ni attaches. Elle est prisonnière de son milieu, lui est épris de liberté. Et le monde entier semble contre eux. Pourtant, ces deux-là s'attirent, se repoussent, se défient, s'apprivoisent... La petite fille modèle et le garçon tourmenté luttent pour ne pas s'aimer. Les deux étudiants ne le savent pas encore, mais cette rencontre va changer leur vie à jamais.