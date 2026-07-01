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#Imaginaire

Le Voisin grognon

Josephine Mark

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Pas si simple, l'amitié ! Tout se passait bien... Jusqu'à l'arrivée d'un nouveau voisin. Il n'entretient pas son jardin, il creuse des trous et reste cloîtré chez lui sans jamais pointer le bout de son nez. Mais sa voisine, la pétillante Tinegueli entend bien faire sa connaissance. Elle décide donc d'organiser une petite fête de bienvenue... La gentillesse de Tinegueli suffira-t-elle à apprivoiser ce voisin qui ne fait que grogner ?

Par Josephine Mark
Chez Les aventuriers d'ailleurs

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Auteur

Josephine Mark

Editeur

Les aventuriers d'ailleurs

Genre

Divers

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Le Voisin grognon

Josephine Mark

Paru le 01/07/2026

96 pages

Les aventuriers d'ailleurs

17,90 €

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Scannez le code barre 9782386041174
9782386041174
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