Le Voisin grognon

Pas si simple, l'amitié ! Tout se passait bien... Jusqu'à l'arrivée d'un nouveau voisin. Il n'entretient pas son jardin, il creuse des trous et reste cloîtré chez lui sans jamais pointer le bout de son nez. Mais sa voisine, la pétillante Tinegueli entend bien faire sa connaissance. Elle décide donc d'organiser une petite fête de bienvenue... La gentillesse de Tinegueli suffira-t-elle à apprivoiser ce voisin qui ne fait que grogner ?