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#Roman francophone

Poèmes sur la vie

Jean-Pierre Elrod

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Dans ce nouveau recueil, le temps semble suspendre son cours pour laisser affleurer les souvenirs et les émotions. Les poèmes de Jean-Pierre Elrod s'égrènent comme autant d'instants saisis au vol : un visage aimé, une voix disparue, une rue de Château-Thierry baignée de lumière, l'empreinte d'une enfance qui ne s'efface pas. Entre déclarations d'amour, hommages aux êtres chers et méditations sur la solitude, la vieillesse ou la mémoire, sa voix poétique murmure avec douceur ce que le coeur n'ose parfois dire tout haut. Ce quatrième tome s'inscrit dans la continuité du parcours littéraire de Jean-Pierre Elrod qui, à travers une richesse thématique, confirme une voix singulière, touchante par sa justesse et son humilité.

Par Jean-Pierre Elrod
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Jean-Pierre Elrod

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Poésie

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Poèmes sur la vie

Jean-Pierre Elrod

Paru le 01/07/2026

Editions Jets d'encre

16,10 €

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Scannez le code barre 9782385803056
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