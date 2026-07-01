Poèmes sur la vie

Dans ce nouveau recueil, le temps semble suspendre son cours pour laisser affleurer les souvenirs et les émotions. Les poèmes de Jean-Pierre Elrod s'égrènent comme autant d'instants saisis au vol : un visage aimé, une voix disparue, une rue de Château-Thierry baignée de lumière, l'empreinte d'une enfance qui ne s'efface pas. Entre déclarations d'amour, hommages aux êtres chers et méditations sur la solitude, la vieillesse ou la mémoire, sa voix poétique murmure avec douceur ce que le coeur n'ose parfois dire tout haut. Ce quatrième tome s'inscrit dans la continuité du parcours littéraire de Jean-Pierre Elrod qui, à travers une richesse thématique, confirme une voix singulière, touchante par sa justesse et son humilité.