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Adyayéno, si on ne le voit pas

Francois Mavilos

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A Libreville, où la modernité urbaine se mêle aux traditions ancestrales, certaines réalités se murmurent plus qu'elles ne se disent. Lorsque plusieurs corps d'enfants mutilés sont retrouvés, les autorités évoquent des attaques animales. Mais très vite, les doutes s'installent : les blessures, trop précises, révèlent des crimes rituels soigneusement dissimulés... Chargée de l'enquête, la capitaine Sylvie Nguema s'enfonce, cette fois, dans un univers clandestin où se croisent sociétés secrètes, trafics occultes et initiations dangereuses. Tandis qu'une ancienne prêtresse infiltre une organisation criminelle et qu'un mystérieux justicier traque ceux qui pratiquent ces rites, une lutte s'engage contre la secte des Aniotas. Dans son nouveau thriller mêlant enquête policière, espionnage et ésotérisme, François Mavilos propose une plongée saisissante au coeur du Gabon contemporain et explore les dérives des crimes rituels ainsi que les frontières incertaines entre justice, vengeance et rédemption.

Par Francois Mavilos
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Francois Mavilos

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Romans policiers

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Adyayéno, si on ne le voit pas

Francois Mavilos

Paru le 01/07/2026

Editions Jets d'encre

18,30 €

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