Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Mots et Histoires

A. Noctis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un monde où les mots deviennent souffle et résistance, les poèmes ouvrent la voie : ils interrogent, dénoncent, aiment et espèrent, faisant résonner des voix trop souvent tues. Puis le récit prend corps. Sofia, insomniaque engagée, évolue entre ses jours au service de la loi et ses nuits consacrées à éveiller les consciences. Mais lorsqu'une menace surgit de l'ombre, les mots ne suffisent plus : il faut agir, comprendre, et rester en alerte dans un univers où chaque détail peut tout faire basculer. Mots et Histoires se compose de deux parties complémentaires : un recueil de poèmes aux tonalités personnelles et engagées, suivi d'une nouvelle, "Il dort, elle veille", qui prolonge et incarne ces thèmes dans une intrigue contemporaine. A. Noctis y mêle écriture poétique et tension narrative pour explorer les luttes intimes et collectives d'aujourd'hui.

Par A. Noctis
Chez Editions Jets d'encre

|

Auteur

A. Noctis

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mots et Histoires par A. Noctis

Commenter ce livre

 

Mots et Histoires

A. Noctis

Paru le 01/07/2026

Editions Jets d'encre

17,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385803018
9782385803018
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.