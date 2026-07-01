Dans un monde où les mots deviennent souffle et résistance, les poèmes ouvrent la voie : ils interrogent, dénoncent, aiment et espèrent, faisant résonner des voix trop souvent tues. Puis le récit prend corps. Sofia, insomniaque engagée, évolue entre ses jours au service de la loi et ses nuits consacrées à éveiller les consciences. Mais lorsqu'une menace surgit de l'ombre, les mots ne suffisent plus : il faut agir, comprendre, et rester en alerte dans un univers où chaque détail peut tout faire basculer. Mots et Histoires se compose de deux parties complémentaires : un recueil de poèmes aux tonalités personnelles et engagées, suivi d'une nouvelle, "Il dort, elle veille", qui prolonge et incarne ces thèmes dans une intrigue contemporaine. A. Noctis y mêle écriture poétique et tension narrative pour explorer les luttes intimes et collectives d'aujourd'hui.