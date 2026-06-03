Chrissie a toujours voulu être mère. Après des mois dans le dédale des procédures d'adoption, elle et Stuart, deux musiciens de renom, apprennent qu'une petite Sunshine les attend. On ne sait rien de cette enfant, si ce n'est qu'elle a été abandonnée à l'âge de deux ans. Mais quand des fragments de sa vie antérieure commencent à s'immiscer dans la nouvelle, Chrissie craint le pire. Elle sait désormais qu'elle va devoir se battre pour garder la famille parfaite qu'elle a tant désirée. Une petite fille nommée Sunshine est un roman empli d'espoir et d'amour sur la force des liens, le couple et cet endroit précieux qui se construit jour après jour qu'on nomme foyer.