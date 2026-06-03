Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Une petite fille nommée Sunshine

Jane Sanderson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chrissie a toujours voulu être mère. Après des mois dans le dédale des procédures d'adoption, elle et Stuart, deux musiciens de renom, apprennent qu'une petite Sunshine les attend. On ne sait rien de cette enfant, si ce n'est qu'elle a été abandonnée à l'âge de deux ans. Mais quand des fragments de sa vie antérieure commencent à s'immiscer dans la nouvelle, Chrissie craint le pire. Elle sait désormais qu'elle va devoir se battre pour garder la famille parfaite qu'elle a tant désirée. Une petite fille nommée Sunshine est un roman empli d'espoir et d'amour sur la force des liens, le couple et cet endroit précieux qui se construit jour après jour qu'on nomme foyer.

Par Jane Sanderson
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Jane Sanderson

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une petite fille nommée Sunshine par Jane Sanderson

Commenter ce livre

 

Une petite fille nommée Sunshine

Jane Sanderson trad. Maya Blanchet

Paru le 03/06/2026

480 pages

Actes Sud Editions

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330221423
9782330221423
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.