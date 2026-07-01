Tièdes bassins

Dans le Vincennes du début des années 1970, Gérard vient d'obtenir son baccalauréat. Autour de lui s'ouvre alors un monde de découvertes : premières amours, amitiés de lycée, passions littéraires et engagements d'une génération marquée par l'après-68. Entre la douceur fragile de ses sentiments pour Anne-Rose, la rencontre troublante avec Yona et d'autres relations qui jalonnent son passage à l'âge adulte, Gérard avance à tâtons dans une époque où idéaux, désirs et illusions s'entremêlent. Des rues de l'est parisien aux lagons tropicaux, son parcours se dessine au fil des rencontres, des pertes et des choix qui façonnent peu à peu un destin. Dans ce roman inspiré de souvenirs transformés par la fiction, Gérard Delmas mêle mémoire, introspection et regard sur une génération. Porté par une écriture érudite et sensible, le récit déploie une fresque intime où l'apprentissage de la vie, de l'amour et du temps qui passe se teinte de nostalgie.