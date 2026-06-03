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#Roman francophone

La Pommeraie

Peter Heller

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Traductrice de poésie chinoise, Hayley a abandonné sa carrière pour élever seule sa jeune fille, Frith, dans une cabane au pied des montagnes du Vermont, où toutes deux survivent grâce à leur pommeraie et au sirop d'érable qu'elles produisent. Loin de connaître les raisons qui ont poussé sa mère à se réfugier ici, Frith s'imagine reine de ce paradis sauvage. Jusqu'au jour où Rose, une artiste locale, frappe à leur porte et bouleverse leur vie. Près de trente ans plus tard, Frith se remémore ces jours heureux... Un roman tout en pudeur et délicatesse sur les pertes de l'enfance, les amitiés indéfectibles et la force inébranlable de l'amour entre mère et fille.

Par Peter Heller
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Peter Heller

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La Pommeraie

Peter Heller trad. Céline Leroy

Paru le 03/06/2026

272 pages

Actes Sud Editions

8,70 €

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