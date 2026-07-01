Soïchi T01

L'été s'annonce radieux pour Michina et Yûsuke, mais leur jeune cousin Soïchi, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Sombre et facétieux, le garçon au terrifiant sourire clouté n'hésite pas à recourir à la sorcellerie vaudou, aux farces obscures et à son imagination démoniaque pour éteindre le sourire lumineux de tous ceux qui l'agacent ou le rejettent. Prenez place dans le sinistre train fantôme de l'un des personnages les plus emblématiques de Junji Ito et parcourez un recueil qui réunit pour la première fois l'intégralité des aventures de l'enfant terrible de l'auteur.