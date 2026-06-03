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#Roman étranger

Le collectionneur d'instants précieux

Stephan Schäfer

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Un simple petit incident domestique, et tout bascule : une coupure au doigt, en apparence anodine, se transforme soudain en une infection foudroyante. En quelques heures, l'existence du narrateur, père de famille actif et en pleine santé, se retrouve suspendue à un fil. Atteint d'une fasciite nécrosante, il échappe de justesse à la mort, mais cette confrontation brutale avec sa propre vulnérabilité opère comme un déclic. Si tout peut changer d'une seconde à l'autre, pourquoi acceptons-nous si naturellement de remettre sans cesse notre vie à plus tard ? A sa sortie de l'hôpital, il décide de se faire collectionneur. Dans tous les compartiments de son existence, il se met en quête de ces moments, petits et grands, que jusqu'alors il n'a pas su chérir à leur juste valeur... Avec son nouveau roman, Stephan Schäfer signe une ode émouvante à la vie et à la beauté de l'instant présent.

Par Stephan Schäfer
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Stephan Schäfer

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature Allemande

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Le collectionneur d'instants précieux

Stephan Schäfer trad. Stéphanie Lux

Paru le 03/06/2026

144 pages

Actes Sud Editions

14,90 €

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Scannez le code barre 9782330221164
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