Le collectionneur d'instants précieux

Un simple petit incident domestique, et tout bascule : une coupure au doigt, en apparence anodine, se transforme soudain en une infection foudroyante. En quelques heures, l'existence du narrateur, père de famille actif et en pleine santé, se retrouve suspendue à un fil. Atteint d'une fasciite nécrosante, il échappe de justesse à la mort, mais cette confrontation brutale avec sa propre vulnérabilité opère comme un déclic. Si tout peut changer d'une seconde à l'autre, pourquoi acceptons-nous si naturellement de remettre sans cesse notre vie à plus tard ? A sa sortie de l'hôpital, il décide de se faire collectionneur. Dans tous les compartiments de son existence, il se met en quête de ces moments, petits et grands, que jusqu'alors il n'a pas su chérir à leur juste valeur... Avec son nouveau roman, Stephan Schäfer signe une ode émouvante à la vie et à la beauté de l'instant présent.