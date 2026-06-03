Bien accueillir son chien

Adopter un chien, c'est faire le choix d'une rencontre magique, pleine de tendresse, mais aussi de questions ! Ce guide clair et complet vous accompagnera pas à pas, de l'adoption aux premiers apprentissages, du chiot au chien adulte, des premières nuits aux questions de santé, de sécurité et de prévention. Vous y découvrirez comment instaurer une relation de confiance avec votre toutou, comprendre ses besoins et réagir, toujours avec bienveillance, face aux comportements difficiles. Entre conseils pratiques, astuces du quotidien et repères essentiels, ce livre est l'allié indispensable pour offrir à votre chien une vie équilibrée, heureuse... et pleine de complicité !