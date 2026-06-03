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Bien accueillir son chien

Marion Abeille

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Adopter un chien, c'est faire le choix d'une rencontre magique, pleine de tendresse, mais aussi de questions ! Ce guide clair et complet vous accompagnera pas à pas, de l'adoption aux premiers apprentissages, du chiot au chien adulte, des premières nuits aux questions de santé, de sécurité et de prévention. Vous y découvrirez comment instaurer une relation de confiance avec votre toutou, comprendre ses besoins et réagir, toujours avec bienveillance, face aux comportements difficiles. Entre conseils pratiques, astuces du quotidien et repères essentiels, ce livre est l'allié indispensable pour offrir à votre chien une vie équilibrée, heureuse... et pleine de complicité !

Par Marion Abeille
Chez J'ai lu

|

Auteur

Marion Abeille

Editeur

J'ai lu

Genre

Elevages domestiques

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Bien accueillir son chien

Marion Abeille

Paru le 03/06/2026

96 pages

J'ai lu

5,00 €

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Scannez le code barre 9782290433782
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