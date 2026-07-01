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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

En Surface

Carolyn Skye

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Gagner n'a jamais été aussi vital. Aimer, jamais aussi risqué. Au centre d'entraînement, Léonie, nageuse artistique, vit au rythme des cris de sa coach et de la pression olympique. Elle connaît chaque geste, chaque respiration, chaque sourire qu'elle doit afficher. Tout est sous contrôle. Jusqu'au retour d'Erel, nageur prodige rentré des Etats-Unis, doté d'un talent insolent et porteur de secrets soigneusement dissimulés. A peine arrivé, il bouleverse les repères de tous les nageurs, et en particulier ceux de Léonie. Entre rivalité, cohabitation et désir, leurs trajectoires s'entrechoquent. Et au coeur de la compétition, ils vont apprendre que l'essentiel ne se gagne pas toujours dans le bassin.

Par Carolyn Skye
Chez Editions ESI

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Auteur

Carolyn Skye

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

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En Surface

Carolyn Skye

Paru le 01/07/2026

304 pages

Editions ESI

16,90 €

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