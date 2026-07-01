En Surface

Gagner n'a jamais été aussi vital. Aimer, jamais aussi risqué. Au centre d'entraînement, Léonie, nageuse artistique, vit au rythme des cris de sa coach et de la pression olympique. Elle connaît chaque geste, chaque respiration, chaque sourire qu'elle doit afficher. Tout est sous contrôle. Jusqu'au retour d'Erel, nageur prodige rentré des Etats-Unis, doté d'un talent insolent et porteur de secrets soigneusement dissimulés. A peine arrivé, il bouleverse les repères de tous les nageurs, et en particulier ceux de Léonie. Entre rivalité, cohabitation et désir, leurs trajectoires s'entrechoquent. Et au coeur de la compétition, ils vont apprendre que l'essentiel ne se gagne pas toujours dans le bassin.