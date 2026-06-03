Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Mykonos

Olga Duhamel-Noyer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" C'est une liberté toute neuve. Mykonos l'amplifie. L'étau se desserre. Ils ne savent pas exactement que faire de cette liberté nouvelle, mais ils ont le temps d'apprendre ce que veut dire perdre son temps. Pour l'instant, le temps, comme la mer, est infini. " Il y a le labyrinthe blanc des petites rues de Mykonos Town, la foule dense, la musique assourdissante et l'eau turquoise qui caresse l'abord des plages autant que les côtes rocheuses de l'île grecque. Christopher, Sebastian, Jules et Pavel voyagent tous les quatre pour la première fois loin de chez eux. Les nuits sont longues à Mykonos. Dans ce roman solaire, elles peuvent aussi être périlleuses.

Par Olga Duhamel-Noyer
Chez J'ai lu

|

Auteur

Olga Duhamel-Noyer

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mykonos par Olga Duhamel-Noyer

Commenter ce livre

 

Mykonos

Olga Duhamel-Noyer

Paru le 03/06/2026

192 pages

J'ai lu

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290419090
9782290419090
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.