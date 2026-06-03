" C'est une liberté toute neuve. Mykonos l'amplifie. L'étau se desserre. Ils ne savent pas exactement que faire de cette liberté nouvelle, mais ils ont le temps d'apprendre ce que veut dire perdre son temps. Pour l'instant, le temps, comme la mer, est infini. " Il y a le labyrinthe blanc des petites rues de Mykonos Town, la foule dense, la musique assourdissante et l'eau turquoise qui caresse l'abord des plages autant que les côtes rocheuses de l'île grecque. Christopher, Sebastian, Jules et Pavel voyagent tous les quatre pour la première fois loin de chez eux. Les nuits sont longues à Mykonos. Dans ce roman solaire, elles peuvent aussi être périlleuses.