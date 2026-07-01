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Le téléphérique de l'aiguille du Midi

Bruno Dupety

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Mais comment un tel projet, aussi audacieux que visionnaire, a-t-il vu le jour ? Comment a-t-on pu construire un téléphérique sur des parois glacées, battues par les vents, dans l'un des environnements les plus extrêmes d'Europe ? Ce livre raconte la formidable aventure de la création du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Imaginé en 1905, inauguré en 1955, il a fallu 50 ans de persévérance pour transformer ce rêve en réalité. Concevoir une ligne qui grimpe des falaises vertigineuses, affronter les froids polaires, le givre, la neige, les tempêtes et surmonter deux guerres mondiales : chaque étape fut un défi colossal. Grâce aux avancées techniques - dont l'invention décisive du câble en acier - et l'engagement d'hommes exceptionnels, le chantier devient une véritable épopée humaine. Et le résultat est spectaculaire : à son ouverture, le téléphérique de l'Aiguille du Midi bat tous les records. Il est le plus haut, le plus long et le plus rapide téléphérique du monde. Une prouesse technologique devenue une expérience incontournable.

Par Bruno Dupety
Chez Editions du Mont-Blanc

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Auteur

Bruno Dupety

Editeur

Editions du Mont-Blanc

Genre

Montagne

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Le téléphérique de l'aiguille du Midi

Bruno Dupety

Paru le 08/07/2026

160 pages

Editions du Mont-Blanc

15,00 €

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