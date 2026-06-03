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Prisonnier du rêve écarlate

Andreï Makine

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Arrivé à Moscou en 1939 pour découvrir la promesse d'un paradis sur terre, Lucien Baert, jeune communiste français " prisonnier du rêve écarlate " connaîtra l'envers du décor : les tortures dans les camps du goulag, la sauvagerie de la guerre. Mais aussi la communion des âmes meurtries et l'amour d'une femme, Daria, avec qui il saura reconstruire leurs vies brisées. Près de trois décennies plus tard, Lucien parvient à traverser le rideau de fer pour tenter de retrouver les siens. Mais ce revenant du Grand Nord ne reconnaît plus sa patrie. Comment pourrait-il se fondre dans le confort d'une " société d'estomacs heureux " et prendre au sérieux la révolution d'opérette de 1968 ? Lui faudra-t-il se renier ? Ou bien tenter l'impensable retour à Tourok pour reconquérir son rêve de fraternité et son amour perdu ? Un grand roman-destin sur la barbarie stalinienne et le rejet de l'hypocrisie occidentale, où s'exprime la foi dans une humanité digne de ce nom. Andreï Makine échafaude avec puissance et colère les allers-retours entre la France et l'Urss d'un communiste sacrifié de toute part. Antoine Perraud, La Croix. Un roman ample, profond, et une puissante réflexion sur l'histoire, la mémoire et la vérité. Etienne de Montéty, Le Figaro littéraire. Prix Nice-Baie des Anges 2025.

Par Andreï Makine
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Andreï Makine

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Prisonnier du rêve écarlate

Andreï Makine

Paru le 03/06/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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