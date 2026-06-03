Un riche en bonne santé joue les mourants pour abuser d'autres riches dans la Venise du XVIe siècle. Telle est la trame de ce "Volpone" inédit en français, adaptation très libre de la célèbre pièce de Ben Jonson. Cette comédie, genre inhabituel chez Stefan Zweig, fait un triomphe dès 1925 sur toutes les grandes scènes, de Vienne à Léningrad, en passant par New York et Paris. Mais si l'argent est le ressort du comique de "Volpone", l'auteur de "La Confusion des sentiments" a glissé dans son oeuvre d'autres ingrédients qui lui donnent une nouvelle dimension, celle d'une farce profonde sur la manipulation, la recherche de sensations et les faux-semblants. Bref, sur notre époque.