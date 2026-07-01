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#Polar

Une affaire de famille

William Boyle

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Risa, jeune mère de Brooklyn, vit sous la menace de son mari Sav, une petite frappe minable. Au cours d'une altercation, Sav s'en prend à la soeur de Risa, et cette dernière le tue accidentellement. Désemparées, les deux soeurs demandent de l'aide à Chooch, ami d'enfance de Sav. Après s'être débarrassés du cadavre, tous trois s'efforcent de vivre normalement. Mais certains secrets sont lourds à porter. Peut-on éternellement maquiller la vérité ? Surtout quand des individus malintentionnés cherchent à profiter de la situation. Face à ces menaces latentes, les deux femmes n'ont d'autre choix que de s'épauler. Le nouveau roman de William Boyle est un thriller psychologique poignant, dans un Brooklyn inquiétant.

Par William Boyle
Chez Gallmeister

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Auteur

William Boyle

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans noirs

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Une affaire de famille

William Boyle

Paru le 01/07/2026

416 pages

Gallmeister

25,90 €

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