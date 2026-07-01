Une affaire de famille

Risa, jeune mère de Brooklyn, vit sous la menace de son mari Sav, une petite frappe minable. Au cours d'une altercation, Sav s'en prend à la soeur de Risa, et cette dernière le tue accidentellement. Désemparées, les deux soeurs demandent de l'aide à Chooch, ami d'enfance de Sav. Après s'être débarrassés du cadavre, tous trois s'efforcent de vivre normalement. Mais certains secrets sont lourds à porter. Peut-on éternellement maquiller la vérité ? Surtout quand des individus malintentionnés cherchent à profiter de la situation. Face à ces menaces latentes, les deux femmes n'ont d'autre choix que de s'épauler. Le nouveau roman de William Boyle est un thriller psychologique poignant, dans un Brooklyn inquiétant.