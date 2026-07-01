Oldman Tome 2

Quand la magie transcende le temps, la vie et la mort. Traqués par la couronne, Oldman et ses compagnons tentent d'échapper à l'armée de Hammer lancée à leurs trousses. Mais alors qu'ils ont presque réussi à semer leurs assaillants, Hammer provoque Rebecca ! La guerrière amputée va devoir affronter son pire ennemi dans un duel brutal qui décidera du sort des rebelles. Mais bien qu'elle ait récupéré sa force d'antan grâce à l'art de Wilson, son adversaire semble la dominer. Pendant ce temps, la Reine, toujours obsédée par la jeunesse éternelle, prépare un plan machiavélique pour s'emparer de la magie temporelle d'Oldman. Il est temps pour le vieux magicien d'affronter cette reine tyrannique et de récupérer les années de vie qui lui ont été volées. S'il veut jouer son plus beau coup, il devra revenir là où tout a commencé...