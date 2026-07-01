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#Manga

Oldman Tome 2

Chang Sheng, Sheng Chang

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Quand la magie transcende le temps, la vie et la mort. Traqués par la couronne, Oldman et ses compagnons tentent d'échapper à l'armée de Hammer lancée à leurs trousses. Mais alors qu'ils ont presque réussi à semer leurs assaillants, Hammer provoque Rebecca ! La guerrière amputée va devoir affronter son pire ennemi dans un duel brutal qui décidera du sort des rebelles. Mais bien qu'elle ait récupéré sa force d'antan grâce à l'art de Wilson, son adversaire semble la dominer. Pendant ce temps, la Reine, toujours obsédée par la jeunesse éternelle, prépare un plan machiavélique pour s'emparer de la magie temporelle d'Oldman. Il est temps pour le vieux magicien d'affronter cette reine tyrannique et de récupérer les années de vie qui lui ont été volées. S'il veut jouer son plus beau coup, il devra revenir là où tout a commencé...

Par Chang Sheng, Sheng Chang
Chez Glénat

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Auteur

Chang Sheng, Sheng Chang

Editeur

Glénat

Genre

Manhua

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Oldman Tome 2

Chang Sheng, Sheng Chang trad. Fabien Quesvin

Paru le 01/07/2026

432 pages

Glénat

15,95 €

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Scannez le code barre 9782344071748
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