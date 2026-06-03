La semaine sans les parents

Il y a un truc génial en CM2 : à la fin de l'année, tout le monde part en classe verte. Une semaine entière sans les parents ! Le rêve pour Lilian, Capucine, Sasha et les autres... Ils ont bien mérité de découvrir le monde sans eux quelques jours. Mais, cette année, rien ne se passe comme prévu. Le remplaçant de la maîtresse n'est pas très enthousiaste à l'idée de mener le projet, et la directrice a déjà fort à faire. Alors il n'y a pas à hésiter : les enfants vont prendre les choses en main !