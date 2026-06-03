Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

La semaine sans les parents

Claire Morel Fatio, Nathalie Stragier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il y a un truc génial en CM2 : à la fin de l'année, tout le monde part en classe verte. Une semaine entière sans les parents ! Le rêve pour Lilian, Capucine, Sasha et les autres... Ils ont bien mérité de découvrir le monde sans eux quelques jours. Mais, cette année, rien ne se passe comme prévu. Le remplaçant de la maîtresse n'est pas très enthousiaste à l'idée de mener le projet, et la directrice a déjà fort à faire. Alors il n'y a pas à hésiter : les enfants vont prendre les choses en main !

Par Claire Morel Fatio, Nathalie Stragier
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Claire Morel Fatio, Nathalie Stragier

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La semaine sans les parents par Claire Morel Fatio, Nathalie Stragier

Commenter ce livre

 

La semaine sans les parents

Claire Morel Fatio, Nathalie Stragier

Paru le 03/06/2026

240 pages

L'Ecole des Loisirs

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782211350129
9782211350129
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.