Rave Tome 14

Hardner, porteur du pouvoir "Anastasis", est immortel ! Il souhaite restaurer le Leben Ring, fusionner avec l'Endless invoqué grâce au sceptre de l'espace et du temps et ainsi devenir un dieu !! En apprenant que Belnika ne possédait pas l'aetherion, Hardner ordonne aux Six Guards de lui ramener Elie !! S'il s'empare du pouvoir d'Elie, les Enfers seront anéantis !! Pour protéger leur monde natal, Let et Julia décident de combattre respectivement Hardner et le chef des Six Guards... Ils sont même résolus à y laisser leur vie s'il le faut !!