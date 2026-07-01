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Rave Tome 14

Hiro Mashima

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Hardner, porteur du pouvoir "Anastasis", est immortel ! Il souhaite restaurer le Leben Ring, fusionner avec l'Endless invoqué grâce au sceptre de l'espace et du temps et ainsi devenir un dieu !! En apprenant que Belnika ne possédait pas l'aetherion, Hardner ordonne aux Six Guards de lui ramener Elie !! S'il s'empare du pouvoir d'Elie, les Enfers seront anéantis !! Pour protéger leur monde natal, Let et Julia décident de combattre respectivement Hardner et le chef des Six Guards... Ils sont même résolus à y laisser leur vie s'il le faut !!

Par Hiro Mashima
Chez Glénat

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Auteur

Hiro Mashima

Editeur

Glénat

Genre

Shonen/garçon

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Rave Tome 14

Hiro Mashima trad. Fédoua Lamodière

Paru le 01/07/2026

352 pages

Glénat

14,95 €

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Scannez le code barre 9782344060544
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