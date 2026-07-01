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#Roman francophone

Notre chère Mlle H. est sur l'affaire

Violet Marsh

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Georgina Harrington savait bien qu'elle n'aurait jamais dû confier sa plus précieuse découverte archéologique à son insouciant cousin Percy. Quand celui-ci disparaît, elle est la seule à comprendre qu'il est en danger. Pour le retrouver, elle doit faire équipe malgré elle avec l'insupportable meilleur ami de Percy, Alexander Lovett. La jeune femme se promet de garder ses distances mais, au fil de leur mission, elle s'aperçoit que ce sera bien plus difficile qu'elle ne le pensait...

Par Violet Marsh
Chez J'ai lu

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Auteur

Violet Marsh

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

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Notre chère Mlle H. est sur l'affaire

Violet Marsh trad. Cécile Desthuilliers

Paru le 01/07/2026

352 pages

J'ai lu

8,20 €

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