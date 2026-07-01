Notre chère Mlle H. est sur l'affaire

Georgina Harrington savait bien qu'elle n'aurait jamais dû confier sa plus précieuse découverte archéologique à son insouciant cousin Percy. Quand celui-ci disparaît, elle est la seule à comprendre qu'il est en danger. Pour le retrouver, elle doit faire équipe malgré elle avec l'insupportable meilleur ami de Percy, Alexander Lovett. La jeune femme se promet de garder ses distances mais, au fil de leur mission, elle s'aperçoit que ce sera bien plus difficile qu'elle ne le pensait...